Национальная футбольная сборная Беларуси 5 июня проведет товарищеский матч с командой Сирии

Стал известен первый соперник футбольной сборной Беларуси в международной паузе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5 июня в Минске команда Виктора Ганчаренко сыграет на поле Национального футбольного стадиона с командой Сирии. Это будет второй товарищеский матч белорусов и сирийцев. В первом поединке в ноябре 2022 года в Дубае белорусы одержали минимальную победу – 1:0. На данный момент национальная команда нашей страны в обновленном рейтинге ФИФА занимает 97-е место, а сборная Сирии располагается на 84-й позиции.

Осенью отечественным футболистам предстоит сыграть в очередном сезоне Лиги наций УЕФА. Их соперниками по группе будут дружины Финляндии, Сан-Марино и Албании.