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Решение принято. Михаил Мархель останется главным тренером сборной Беларуси по футболу

09 декабря 2020 15:34
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Новости Беларуси. Главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу остается Михаил Мархель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таков один из итогов заседания Исполкома федерации, которое состоялось 9 декабря.

Решение принято. Михаил Мархель останется главным тренером сборной Беларуси по футболу-1

Наставник представил доклад о проделанной работе. Исполком принял выступление к сведению. По итогам заседания принято решение, что специалист продолжит работу с главной командой страны в рамках действующего контракта, рассчитанного до конца 2021 года.

«Будет тренер-белорус». Владимир Базанов о судьбе тренерского штаба сборной Беларуси по футболу (подробнее здесь).

# Футбол Беларуси # Михаил Мархель # Фотофакт

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