Решение принято. Михаил Мархель останется главным тренером сборной Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу остается Михаил Мархель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Таков один из итогов заседания Исполкома федерации, которое состоялось 9 декабря.
Новости Беларуси. Главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу остается Михаил Мархель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Таков один из итогов заседания Исполкома федерации, которое состоялось 9 декабря.
Наставник представил доклад о проделанной работе. Исполком принял выступление к сведению. По итогам заседания принято решение, что специалист продолжит работу с главной командой страны в рамках действующего контракта, рассчитанного до конца 2021 года.
«Будет тренер-белорус». Владимир Базанов о судьбе тренерского штаба сборной Беларуси по футболу (подробнее здесь).