​​​​​​​Рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе: лицензии ещё не разыграны все на Олимпийские игры. Постепенно набираем форму

Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок страны по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 января в программе значились два финала.
Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок страны по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 января в программе значились два финала.
Боролись за медали высшей пробы как мужчины, так и женщины. Но вот дисциплина была одна – стрельба из пневматической винтовки в положении стоя.
Так, у парней наибольшее количество очков набрал Илья Чергейко. Он вел упорную борьбу с Виталием Бубновичем, а исход финала решил последний выстрел.
В соревнованиях женщин равных не оказалось Владиславе Пронько. Мало того, девушка установила рекорд Беларуси, в этом упражнении набрав 250,4 очка.
К слову, 20 января еще один рекорд страны покорился Виктории Чайке. В стрельбе из пневматического пистолета она набрала 578 очков.
Виктория Чайка, рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе:
Все дело в том, что ведется серьезная подготовка, поскольку год олимпийский и лицензии еще не разыграны все на Олимпийские игры. Поэтому постепенно набираем форму. Рекорд – это естественный результат подготовки.
22 января пройдет заключительный день состязаний. В программе предварительные соревнования и финал у мужчин и женщин в стрельбе из пистолета.