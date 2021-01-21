​​​​​​​Рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе: лицензии ещё не разыграны все на Олимпийские игры. Постепенно набираем форму

Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок страны по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 января в программе значились два финала.

Так, у парней наибольшее количество очков набрал Илья Чергейко. Он вел упорную борьбу с Виталием Бубновичем, а исход финала решил последний выстрел.

Боролись за медали высшей пробы как мужчины, так и женщины. Но вот дисциплина была одна – стрельба из пневматической винтовки в положении стоя.

В соревнованиях женщин равных не оказалось Владиславе Пронько. Мало того, девушка установила рекорд Беларуси, в этом упражнении набрав 250,4 очка.

К слову, 20 января еще один рекорд страны покорился Виктории Чайке. В стрельбе из пневматического пистолета она набрала 578 очков.