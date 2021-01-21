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  • ​​​​​​​Рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе: лицензии ещё не разыграны все на Олимпийские игры. Постепенно набираем форму

​​​​​​​Рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе: лицензии ещё не разыграны все на Олимпийские игры. Постепенно набираем форму

21 января 2021 18:26
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Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок страны по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 января в программе значились два финала.

​​​​​​​Рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе: лицензии ещё не разыграны все на Олимпийские игры. Постепенно набираем форму-1

Боролись за медали высшей пробы как мужчины, так и женщины. Но вот дисциплина была одна – стрельба из пневматической винтовки в положении стоя.

Так, у парней наибольшее количество очков набрал Илья Чергейко. Он вел упорную борьбу с Виталием Бубновичем, а исход финала решил последний выстрел.

​​​​​​​Рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе: лицензии ещё не разыграны все на Олимпийские игры. Постепенно набираем форму-4

В соревнованиях женщин равных не оказалось Владиславе Пронько. Мало того, девушка установила рекорд Беларуси, в этом упражнении набрав 250,4 очка.

К слову, 20 января еще один рекорд страны покорился Виктории Чайке. В стрельбе из пневматического пистолета она набрала 578 очков.

​​​​​​​Рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе: лицензии ещё не разыграны все на Олимпийские игры. Постепенно набираем форму-7

Виктория Чайка, рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе:
Все дело в том, что ведется серьезная подготовка, поскольку год олимпийский и лицензии еще не разыграны все на Олимпийские игры. Поэтому постепенно набираем форму. Рекорд – это естественный результат подготовки.

​​​​​​​Рекордсменка Беларуси по пулевой стрельбе: лицензии ещё не разыграны все на Олимпийские игры. Постепенно набираем форму-10

22 января пройдет заключительный день состязаний. В программе предварительные соревнования и финал у мужчин и женщин в стрельбе из пистолета.

# Стрельба # Виталий Бубнович # Илья Чергейко # Владислава Пронько # Виктория Чайка # Фотофакт

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