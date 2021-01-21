Беларусь сыграла вничью со Швецией на чемпионате мира по гандболу

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу чуть не сотворила сенсацию на старте второго группового этапа чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дружина Юрия Шевцова едва не обыграла промежуточного лидера и одну из сильнейших команд планеты – Швецию.

По ходу противостояния наше преимущество достигало восьми мячей. Однако в концовке скандинавы доказали, что не зря входят в элиту мирового гандбола. Ценой неимоверных усилий им удалось свести поединок к ничейному результату – 26:26.

У нас по шесть голов записали на свой счет Вайлупов и Юринок. В турнирной таблице белорусы пятые. Следующий матч мы проведем завтра, 22 января, с командой Египта.