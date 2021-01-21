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Баскетбол. «Цмоки» проиграли АЕКу и завершили выступление в Лиге чемпионов

21 января 2021 12:25
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки» не сумел выйти во второй групповой этап самого престижного командного турнира континента – Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Цмоки» проиграли АЕКу и завершили выступление в Лиге чемпионов-1

В решающем матче белорусы дома уступили греческому АЕКу – 90:95. Самым полезным из «драконов» на площадке оказался Дерек Кук, который принес 19 очков.

Напомним, что и на выезде дружина Ростислава Вергуна потерпела поражение. После всех матчей «Цмоки» в турнирной таблице заняли последнее четвертое место. Теперь белорусский клуб может полностью сосредоточиться на выступлении в Лиге ВТБ.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Дерек Кук # Фотофакт

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