Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»

Лучший игрок белорусской хоккейной экстралиги сезона-2023/24 Михаил Шалагин перешел в магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучший игрок белорусской хоккейной экстралиги сезона-2023/24 Михаил Шалагин перешел в магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нападающий заключил двусторонний контракт с обладателем Кубка Гагарина на один год. Шалагин в минувшем розыгрыше выступал за солигорский «Шахтер» и стал рекордсменом по количеству заброшенных шайб и набранных очков за один регулярный чемпионат. На церемонии закрытия сезона российский форвард забрал пять статуэток.