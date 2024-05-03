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Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»

03 мая 2024 20:00
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Лучший игрок белорусской хоккейной экстралиги сезона-2023/24 Михаил Шалагин перешел в магнитогорский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»-1

Нападающий заключил двусторонний контракт с обладателем Кубка Гагарина на один год. Шалагин в минувшем розыгрыше выступал за солигорский «Шахтер» и стал рекордсменом по количеству заброшенных шайб и набранных очков за один регулярный чемпионат. На церемонии закрытия сезона российский форвард забрал пять статуэток.

# Хоккей # Михаил Шалагин

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