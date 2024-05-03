Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»

Нападающий заключил двусторонний контракт с обладателем Кубка Гагарина на один год. Шалагин в минувшем розыгрыше выступал за солигорский «Шахтер» и стал рекордсменом по количеству заброшенных шайб и набранных очков за один регулярный чемпионат. На церемонии закрытия сезона российский форвард забрал пять статуэток.