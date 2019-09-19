Прямой эфир

Ребёнок передумал ходить в спортивную секцию: что делать?

19 сентября 2019 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Случается так, что мечты родителей о супервозможностях их ребенка не совпадают с истинным желанием юного спортсмена. Как правильно потупить в данной ситуации, чтобы желание заниматься спортом у ребенка не угасло, рассказываем в программе «Большой город».

Ребёнок передумал ходить в спортивную секцию: что делать? -1

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Сразу надо разобраться, почему не нравится. И я хочу сказать, что здесь вид спорта может быть даже и не причем. Потому что это, прежде всего, отношения «ребенок-тренер», «родитель-тренер». Здесь нужно выяснить причину, что не нравится. И тогда уже можно делать какие-то выводы. Нужно попробовать урегулировать этот вопрос. Может быть, есть другой тренер, который сможет найти подход и заинтересовать его.

 

Минск, Рим или польский регион Силезия: кто примет Чемпионат Европы по легкой атлетике?

Как определить, в какой вид спорта отдать ребёнка? Сходите в ФОЦ

Как бегать правильно? Советы чиновника и чемпионки Европы по легкой атлетике

«Даже если калитка закрыта» Можно ли бегать на школьном стадионе?

# Дети и родители # Сергей Будник

Другие новости рубрики

Все новости
Стало известно, кто представит Беларусь на ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре
19 сентября 2019 08:40

Стало известно, кто представит Беларусь на ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре

Игрок минского «Динамо» о матче с «Амуром»: Нужно было играть чуть быстрее, забили бы больше голов
19 сентября 2019 08:22

Игрок минского «Динамо» о матче с «Амуром»: Нужно было играть чуть быстрее, забили бы больше голов

Первый визит в страну: зачем президент УЕФА Александер Чеферин едет в Беларусь
19 сентября 2019 06:50

Первый визит в страну: зачем президент УЕФА Александер Чеферин едет в Беларусь