Ребёнок передумал ходить в спортивную секцию: что делать?

Случается так, что мечты родителей о супервозможностях их ребенка не совпадают с истинным желанием юного спортсмена. Как правильно потупить в данной ситуации, чтобы желание заниматься спортом у ребенка не угасло, рассказываем в программе «Большой город».
Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Сразу надо разобраться, почему не нравится. И я хочу сказать, что здесь вид спорта может быть даже и не причем. Потому что это, прежде всего, отношения «ребенок-тренер», «родитель-тренер». Здесь нужно выяснить причину, что не нравится. И тогда уже можно делать какие-то выводы. Нужно попробовать урегулировать этот вопрос. Может быть, есть другой тренер, который сможет найти подход и заинтересовать его.
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