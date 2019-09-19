Ребёнок передумал ходить в спортивную секцию: что делать?

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Сразу надо разобраться, почему не нравится. И я хочу сказать, что здесь вид спорта может быть даже и не причем. Потому что это, прежде всего, отношения «ребенок-тренер», «родитель-тренер». Здесь нужно выяснить причину, что не нравится. И тогда уже можно делать какие-то выводы. Нужно попробовать урегулировать этот вопрос. Может быть, есть другой тренер, который сможет найти подход и заинтересовать его.