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Как определить, в какой вид спорта отдать ребёнка? Сходите в ФОЦ

20 сентября 2019 09:52
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Гость программы «Большой город» главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Сергей Будник.

Как определить, в какой вид спорта отдать ребёнка? Сходите в ФОЦ-1

Что бы Вы порекомендовали родителям, которые не знают, в какую секцию спортивную отправить ребенка?

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Обратиться по месту жительства в физкультурно-оздоровительный центр. В Минске создана сеть таких центров. Их девять.

А дальше – это задача тренера: определить сильные стороны ребенка и перетянуть его в какой-то вид спорта?

Сергей Будник:
Да.

# Дети и родители # Сергей Будник

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