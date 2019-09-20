Как определить, в какой вид спорта отдать ребёнка? Сходите в ФОЦ

Гость программы «Большой город» – главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Сергей Будник.
Гость программы «Большой город» – главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Сергей Будник.
Что бы Вы порекомендовали родителям, которые не знают, в какую секцию спортивную отправить ребенка?
Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Обратиться по месту жительства в физкультурно-оздоровительный центр. В Минске создана сеть таких центров. Их девять.
А дальше – это задача тренера: определить сильные стороны ребенка и перетянуть его в какой-то вид спорта?
Сергей Будник:
Да.