Как определить, в какой вид спорта отдать ребёнка? Сходите в ФОЦ

Гость программы «Большой город» – главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Сергей Будник.

Что бы Вы порекомендовали родителям, которые не знают, в какую секцию спортивную отправить ребенка?

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Обратиться по месту жительства в физкультурно-оздоровительный центр. В Минске создана сеть таких центров. Их девять.

А дальше – это задача тренера: определить сильные стороны ребенка и перетянуть его в какой-то вид спорта?

Сергей Будник:

Да.