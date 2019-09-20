Можно ли заниматься спортом на школьном стадионе местным жителям?

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Да, на стадионах средних школ в Минске можно заниматься теми видами спорта, которые там организованы для этого. Теперь уже все школы проинформированы о том, что необходимо допускать граждан по месту жительства на эти стадионы для оздоровления. Здесь никаких проблем нет, даже если калитка закрыта. Только, конечно, нужно подойти и вахтера предупредить о том, что вы будете заниматься. Не идти, когда выключены фонари или еще какие-то препятствия. Нужно проинформировать для того, чтобы не возникло потом каких-то конфликтных ситуаций.