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Можно ли заниматься спортом на школьном стадионе местным жителям?

20 сентября 2019 10:21
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Любой ли горожанин вправе зайти на территорию любого спортивного учреждения или школы и там заниматься спортом, рассказываем в программе «Большой город».

Можно ли заниматься спортом на школьном стадионе местным жителям?-1

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Да, на стадионах средних школ в Минске можно заниматься теми видами спорта, которые там организованы для этого. Теперь уже все школы проинформированы о том, что необходимо допускать граждан по месту жительства на эти стадионы для оздоровления. Здесь никаких проблем нет, даже если калитка закрыта. Только, конечно, нужно подойти и вахтера предупредить о том, что вы будете заниматься. Не идти, когда выключены фонари или еще какие-то препятствия. Нужно проинформировать для того, чтобы не возникло потом каких-то конфликтных ситуаций.

# Здоровье # общество # Сергей Будник

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