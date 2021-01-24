Уткин: Тихановская и компания сорвали с себя маски – что они действительно хотят для белорусского народа

Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – депутат Палаты представителей, председатель Гомельской областной Федерации хоккея Виталий Уткин. Поговорим в том числе и о реакции хоккеистов гомельской команды, воспитанников клуба на решение Международной федерации хоккея об отмене ЧМ в Минске в 2021 году. Рубрика «По сути». Евгений Поболовец, ведущий:

Почему проведение чемпионата мира по хоккею в Минске – это было бы хорошо, почему перенос в другую страну – это событие, которое сейчас вызывает такие эмоции в обществе? «Чемпионат мира – это одно из знаковых событий мирового значения, мы к этому готовы»

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, глава Федерации хоккея Гомельской области:

Посмотрите, насколько массовый вид спорта хоккей, сколько жителей Республики Беларусь в это включено, косвенно или прямо. Утром возле ледовых дворцов, когда наши маленькие дети идут на тренировку, посмотрите, какие сумки. Зачастую эти сумки больше, чем они сами. Родители, дедушки и бабушки... Это все наши люди, которые живут хоккеем, их мечта – хоккей. Конечно, чемпионат мира – это одно из знаковых событий мирового значения, мы к этому готовы. И готовы не только спортсмены-хоккеисты. В 2014 году мы доказали: вся индустрия, с хоккеем связанная, готова в Республике Беларусь. В тот период я работал в исполкоме республиканской федерации. Я прекрасно помню этот бой, который выдержал наш белорусский народ после 2014 года с мировой спортивной хоккейной общественностью, чтобы еще раз заявиться в такой короткий период. 2014-й мы проводим, а в 2016-м мы опять заявляемся о повторном чемпионате мира. Поэтому мы все ждали этого праздника, особенно детвора и их родители. Почему этот праздник отдельная группа лиц… Их не назовешь политиками, потому что политики должны работать на интересы своей страны, которые забрали (как бы подобрать такой сленг, которым пользуются они), они «стреляли» в мечту наших детей, которые занимаются хоккеем. Они просто сделали такой массовый публичный расстрел, втоптали в грязь мечту детей. Сегодня об этом нужно говорить прямо, как есть, и не стесняться. «Вопросы безопасности абсолютно другие, мы же понимаем, что выходило на первый план» Евгений Поболовец:

Я так понимаю, вы не совсем согласны с официальной позицией, что чемпионат перенесли по вопросам безопасности.

Виталий Уткин:

Вопросы безопасности абсолютно другие, мы же понимаем, что выходило на первый план. О чем говорит Тихановская? Разве она о пандемии говорит? Нет, она говорит об абсолютно других вещах, и логику эту проследить трудно. Сегодня заявляют: «Мы будем выходить на улицу, будем доставлять проблемы. Приедут хоккеисты, возможно, мы будем блокировать дороги, чтобы они не ездили. Поэтому послушайте нас и не приезжайте». Это звучит абсолютно абсурдно. В то время, когда официальная государственная линия, все люди, которые за хоккей, говорят: «Послушайте, у нас будет порядок. Вы сегодня видите, что у нас порядок». Я думаю, что часть населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Республике Беларусь, абсолютно не поддерживает точку зрения этих политиков и абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели. Что можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана, и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом. Евгений Поболовец:

Как глубоко вы копнули.

Виталий Уткин:

Просто логика. Мы говорим о логике политических движений. Возьмем Skoda. Во время войны, мы знаем, что они как ремонтировали (это исторические факты, и в интернете можно найти – не закрытая тематика) технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали легкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа. Евгений Поболовец:

Подождите. В те годы многие работали на вермахт, это же не значит, что всех сейчас надо мазать черной краской. И внуки не должны отвечать за дедов. «Вместо того, чтобы с нарушителями бороться, их почему-то поддерживают» Виталий Уткин:

Мы не мажем, мы просто проводим ту логику, которая была принята на политической арене. Непонятно то, что люди говорят: «Мы сами будем нарушать», и вместо того, чтобы с нарушителями бороться, их почему-то поддерживают. И приняли решение о переносе чемпионата мира. Поэтому я провожу логику, которая более параллельна, которая хоть как-то есть на исторических фактах. Nivea – зубные щетки, мыло, предметы личной гигиены тоже для вермахта. Сегодня они собираются. Учитывая, как тяжело шел парад, как не воспринимали наш парад в прошлом году, а Республика Беларусь провела. Евгений Поболовец:

Парад на 9 Мая? Виталий Уткин:

На 9 Мая парад провели, оппозиция опять-таки выступала. И вот таким путем эта триада собралась и решила, что нет, «давайте так, у нас есть сегодня ресурс, мы будем говорить, что здесь плохо, вы лишаетесь финансов, и мы победим, мы докажем, что следующей весной, когда должен был проходить парад, Парада Победы не будет, это будет наш парад, потому что его нет». Логику проводим? Евгений Поболовец:

Вы сказали фразу «Вы лишаетесь финансов». Давайте порассуждаем на эту тему. Кто лишается финансов? Потому что Международная федерация хоккея компенсирует убытки, которые государство понесет.

Виталий Уткин:

Я это сказал в том ракурсе, что здесь устраивает массовые беспорядки определенная группа лиц, а спонсоры не дают денег для проведения чемпионата мира Международной федерации. Вот с этой позиции. Если в ракурсе, в котором вы сейчас задали вопрос, то государству нашему федерация будет вынуждена выплатить, потому что это оговорено в контрактах Республики Беларусь и федерации хоккея, эти деньги получит. Сама индустрия эти деньги получит. Возможно, будут разговоры, что в каком-то из городов мы построим еще один ледовый дворец для детей, чтобы они развивались. Тихановская и компания сорвали с себя маски – что они действительно хотят для белорусского народа Ну а люди, которые встроены в эту экономику – гостиничный бизнес, таксисты (автобизнес), общепит – вот эта вся категория лишена. Люди, которые пытаются сказать, что «мы борцы за свободу, за права человека», тем не менее целая цепочка действий, которые они осуществляют, и, как сказал наш глава государства – не единожды. Нужно не только слушать, но и слышать нашего Президента, о чем говорит Александр Григорьевич. Маски будут сорваны. Никто с них маски не срывал. Тихановская and company своими действиями сорвали с себя маску – действительно что они хотят для белорусского народа. Евгений Поболовец:

Появились разговоры о том, что Олимпиада в Токио может быть отменена. Журнал Time ссылается на свой источник, цитата: «Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это будет слишком сложно». Власти Японии, правда, тут же опровергли эту информацию, но сами по себе вбросы не просто так делаются, правильно? Уже кто-то, видимо, прощупывает почву. Может быть и нам тогда: ну, перенесли чемпиона мира, окей. Об отмене ЧМ по хоккею – 2021 в Минске: «Это делалось для того, чтобы у народа не было праздника, чтобы народ еще раз не объединился» Виталий Уткин:

Разные вещи: перенесли, забрали, спровоцировали, предали в угоду себе. Я понимаю, для чего это делалось. Это делалось для того, чтобы у народа не было праздника, чтобы народ еще раз не объединился. На праздник народ объединяется. Это был бы большой наш республиканский праздник. Объявлен Президентом Год единства, мы опять должны вернуться. Хотя мы никогда не разделялись. Есть отдельная группка людей на каждом предприятии – 2-3 человека, отличных от коллектива. Просто их сегодня фейками пытаются раскрутить. Но те, кто рядом с ними живет, они знают, что это за люди, и никогда за ними не пойдут. Поэтому сегодня использовать такой масштабный механизм, что сегодня прозвучало в отношении Олимпиады в Японии, мы сразу же увидели реакцию правительства Японии. Япония сделает максимум усилий, чтобы это не повторилось.

Евгений Поболовец:

Чтобы Олимпиада прошла у них. Об этом же и Президент много раз говорил, что мы готовы проводить. Спорт политику победит. Много спортсменов с мировыми именами так высказываются Виталий Уткин:

Спорт, наверное, политику победит. Потому что много спортсменов с мировыми именами высказываются именно так о спорте. Все-таки спорт не о политике. Я думаю, что тот толчок, тот росток пойдет, когда спорт начнет побеждать и получать свое лицо как спорт. Евгений Поболовец:

Поговорим в целом о развитии хоккея в нашей стране. В инфраструктуру уже вложено довольно много денег, ледовые дворцы построены, наверное, во всех крупных городах страны. Вам как человеку изнутри индустрии как кажется, какой эффект это дает? В чем мы его видим и как мы можем это пощупать? Виталий Уткин:

Это небольшой исторический момент для того, чтобы воспитать поколения. У нас воспитывается уже поколение хоккеистов. У нас появляется школа хоккеистов, пусть она еще не высокого такого уровня, о котором можно было бы заявить. Но ряд наших тренеров уже работают за рубежом, они приглашены и в Китай, и в другие страны, в КХЛ, они востребованы. Поэтому школа идет, и это положительная динамика. «Спорт должен объединять» Сегодня у нас воспитывается человек, который на улице не пройдет мимо, если будут обижать девушку, старика, потому что у него есть дух, характер. Лечь под шайбу, чтобы защищать ворота своей команды. А не так, как сегодня – часть предателей из-за границы вещает о вопросах наших национальных, что у нас нет традиций, пытаясь руководить слабостью нашего характера. Ничего подобного. И хоккей воспитывает, и спорт воспитывает.