«Реал» удержал ничью с «Баварией» и третий раз подряд вышел в финал ЛЧ

Новости Испании. 1 мая в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов «Реал Мадрид» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией». Благодаря этому испанский футбольный клуб вышел в финал ЛЧ третий раз подряд.

25 апреля в первом матче «Реал Мадрид» – «Бавария», который состоялся в Мюнхене, немецкий футбольный клуб создал множество опасных моментов, но «Реал» смог одолеть противника со счётом 2:1.

Счёт в первом тайме второй встречи был открыт уже на 3 минуте. Джошуа Киммих вывел «Баварию» вперёд, воспользовавшись удачной возможностью.