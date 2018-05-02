«Реал» удержал ничью с «Баварией» и третий раз подряд вышел в финал ЛЧ
Новости Испании. 1 мая в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов «Реал Мадрид» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией». Благодаря этому испанский футбольный клуб вышел в финал ЛЧ третий раз подряд.
25 апреля в первом матче «Реал Мадрид» – «Бавария», который состоялся в Мюнхене, немецкий футбольный клуб создал множество опасных моментов, но «Реал» смог одолеть противника со счётом 2:1.
Счёт в первом тайме второй встречи был открыт уже на 3 минуте. Джошуа Киммих вывел «Баварию» вперёд, воспользовавшись удачной возможностью.
Фото: twitter.com/championsleague
Ответный гол не заставил себя долго ждать. На 11 минуте Карим Бензема головой отправил мяч в ворота противника.
Фото: twitter.com/championsleague
Ярко начался и второй тайм. На 46 минуте вратарь немецкой команды Свен Ульрайх допустил ошибку при приёме мяча, которой воспользовался Карим Бензема, чтобы оформить дубль и установить счёт 2:1.
После гола игроки «Баварии» начали активно атаковать, но у них ушло более 15 минут, чтобы сравнять счёт. На 63 минуте Хамес Родригес смог отправить мяч в ворота «Реала».
Фото: twitter.com/championsleague
Больше немецкая команда ничего не смогла сделать. Кейлор Навас показал выдающееся мастерство, отразив несколько крайне сложных ударов.
Итог матча – 2:2 и поездка «Реала» в Киев.