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«Футбол силового плана». Тренер ФК «Шахтёр» о схватке с румынским «Клужем»

04 августа 2022 19:06
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Солигорский «Шахтер» провел первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Сергея Ташуева сыграла вничью с румынским «Клужем» – 0:0.  

«Футбол силового плана». Тренер ФК «Шахтёр» о схватке с румынским «Клужем»-1

Радость забитого гола в этом поединке не удалось испытать ни одной из команд. В первом тайме соперники были бодры и нацелены на атаку. «Шахтер» в силу номинального хозяйского статуса рвался вперед с большей отвагой и усердием. Однако реализовать шансы белорусской команде не удалось. После перерыва активность поубавилось, динамика игры заметно снизилась. И это, несомненно, сыграло на руку румынской команде. В итоге в матче была зафиксирована нулевая ничья.  

«Футбол силового плана». Тренер ФК «Шахтёр» о схватке с румынским «Клужем»-4

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:  
Я хорошо знаю стилевые особенности соперника, нанял хороших специалистов, работающих Дан Петреску. Это достаточно плотная оборона, быстрый переход от обороны к атаке на пространство, жесткая игра, команды обычно боевые. Футбол силового плана, в то же время есть футболисты качественные, которые могут обыграть и отдать передачу острую. Соперник хорошего уровня.  

«Футбол силового плана». Тренер ФК «Шахтёр» о схватке с румынским «Клужем»-7

Ответный поединок состоится 11 августа в Румынии. Белорусскую команду ожидают переполненные трибуны, высокие ставки и все тот же соперник.  

# Футбол # Сергей Ташуев # Дан Петреску # Фотофакт

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