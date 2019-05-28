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«Разбирали команду, защиту»: Крестина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею

28 мая 2019 10:03
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд выходит на финишную прямую. За титул в 2019 году борются «Минск» и смолевичская «Виктория», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Разбирали команду, защиту»: Крестина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею-1

Девушки сыграли второй матч, повторив результат первого – 3:1 в пользу столичных хоккеисток. У хозяек отличились Попкова и Куровская. Для завоевания чемпионства «Минску» нужно добыть еще одну победу. К слову, следующая игра состоится 30 мая в Смолевичах. Кроме почетного титула, победитель также примет участие в первой женской Европейской хоккейной лиге в 2020 году.  

«Разбирали команду, защиту»: Крестина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею-4

Крестина Попкова, игрок ХК «Минск»:
Стремились выйти в финал. Мы добились того, что вышли в финал. Сейчас к финальным играм разбирали команду, их малые угловые, разбирали защиту. То есть каждую линию мы разобрали, сыграли так, как надо – так, как сказали тренеры, как готовились.

«Разбирали команду, защиту»: Крестина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею-7

К слову, в бронзовой серии чемпионата 27 мая также состоялся второй матч. Прошлогодний чемпион, гродненский «Ритм», дома переиграл «Текстильщик» из Барановичей – 6:1.

# Хоккей Беларуси # Крестина Попкова # Фотофакт

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