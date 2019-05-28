«Разбирали команду, защиту»: Крестина Попкова о подготовке к финалу чемпионата Беларуси по индорхоккею

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд выходит на финишную прямую. За титул в 2019 году борются «Минск» и смолевичская «Виктория», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки сыграли второй матч, повторив результат первого – 3:1 в пользу столичных хоккеисток. У хозяек отличились Попкова и Куровская. Для завоевания чемпионства «Минску» нужно добыть еще одну победу. К слову, следующая игра состоится 30 мая в Смолевичах. Кроме почетного титула, победитель также примет участие в первой женской Европейской хоккейной лиге в 2020 году.

Крестина Попкова, игрок ХК «Минск»:

Стремились выйти в финал. Мы добились того, что вышли в финал. Сейчас к финальным играм разбирали команду, их малые угловые, разбирали защиту. То есть каждую линию мы разобрали, сыграли так, как надо – так, как сказали тренеры, как готовились.