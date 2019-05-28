Боец ММА Вадим Куцый о «Пламени мира»: «Я в предвкушении». Всё об эстафете – в одном материале

Огонь II Европейских игр зажгли в Риме 3 мая, а уже 17 июня он прибудет в белорусскую столицу, к тому времени, проделав долгий путь.

Прямиком из Италии, факел, как символ спорта высоких достижений, в компании наших соотечественников-альпинистов отправился на высшую точку Европы – Монблан. А на пути к Беларуси, успел побывать в Словении, Австрии, Словакии, Венгрии, Чехии и Польше.



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Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы фонда «Дирекция II Европейских игра 2019 года»:

12 мая огонь II Европейских игр прибыл в Беларусь. В Бресте состоялась большая церемония встречи на государственной границе, большая церемония старта, которая прошла в Брестской крепости. И большой концерт, который ознаменовал старт белорусского этапа эстафеты. «Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС

Пламя мира уже пронесли через всю Брестскую и Гродненскую области. Сегодня факел путешествует по Витебской области. В планах организаторов посетить самые знаковые места. Ольга Рыбаченок, руководитель эстафеты огня «Пламя мира»:

Почти половину Витебской области огонь уже проехал. Мы открываем Беларусь заново. Каждая точка маршрута открывается с новой стороны, в виду какого-то особенно отношения людей к огню, к празднику, который мы привозим, и сами заряжаемся.



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Белорусский боец смешанных единоборств Вадим Куцый – настоящий счастливчик. Хотя его вид спорта не заявлен в соревнованиях, ему выпала уникальная возможность стать частью масштабного движения – выступить в качестве факелоносца на II Европейских играх. Вадим Куцый, чемпион мира по ММА среди профессионалов:

Для меня большая честь и большая ответственность представлять свой вид спорта либо свою команду на этой эстафете «Пламя мира». Поэтому я очень доволен, рад и в предвкушении.



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30 мая огонь II Европейских игр отправится в путешествие по Могилевской области. На очереди Гомельская и Минская области. В каждом регионе страны «огненную эстафету» ждут с особым трепетом. Сергей Хомич:

В Минск эстафета огня прибудет 17 июня, и пробудет здесь 5 дней до церемонии открытия II Европейских игр. Запланированы очень большие и очень масштабные мероприятия. Наверное, самое главное из них – это церемония приветствия огня II Европейских игр на площади Государственного флага. По пути эстафета пройдет по всему проспекту Победителей, начиная от Ратуши. «Упаковки печенья, из которых можно самостоятельно изготовить сувениры». Что увезут с собой туристы на память о II Европейских играх

Прибытие «Пламени мира» в Минск – долгожданное событие, которое будет сопровождаться настоящей музыкальной феерией. По этому случаю Белорусская государственная филармония уже на протяжении десяти месяцев готовит праздничные концерты для жителей и гостей столицы. Александр Гарбар, генеральный директор Белорусской государственной филармонии:

У нас 19 коллективов и все они задействованы. Главное, что мы спланировали концертную деятельность так, чтобы они охватили самые главные площадки Минска и, безусловно, культурно-спортивный развлекательный комплекс «Чижовка-Арена», Минская ратуша, костел Святого Роха. В парках и скверах будут выступать лучшие коллективы, такие как государственный ансамбль «Свята», фольклорная группа «Купалінка», государственный камерный хор. Юлия Нестеренко в Бресте: Мне бы очень хотелось, чтобы именно в детских сердцах «Пламя мира» зажгло веру в себя