Рауль Алонсо больше не главный тренер «Мешков Брест». Он решил больше времени уделять семье

Новости Беларуси. Рауль Алонсо покидает пост главного тренера команды «Мешков Брест» по окончании сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Испанский специалист решил не продлевать сотрудничество.
Новости Беларуси. Рауль Алонсо покидает пост главного тренера команды «Мешков Брест» по окончании сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Испанский специалист решил не продлевать сотрудничество.
Причина вовсе не в финансовых условиях. Просто наставник решил больше времени уделять семье. Руководство клуба намеревалось сохранить нынешний тренерский штаб и продолжить трудовые отношения. Однако после некоторых раздумий главком решил вернуться в Германию, где находится его дом и живут родные и близкие.
Напомним, что именно под руководством Алонсо белорусский клуб трижды выигрывал чемпионат страны, а также впервые в истории вышел в четвертьфинал лиги чемпионов. Напомним, матчи с «Барсой» впереди.