Рауль Алонсо больше не главный тренер «Мешков Брест». Он решил больше времени уделять семье

Причина вовсе не в финансовых условиях. Просто наставник решил больше времени уделять семье. Руководство клуба намеревалось сохранить нынешний тренерский штаб и продолжить трудовые отношения. Однако после некоторых раздумий главком решил вернуться в Германию, где находится его дом и живут родные и близкие.