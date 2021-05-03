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Рауль Алонсо больше не главный тренер «Мешков Брест». Он решил больше времени уделять семье

03 мая 2021 20:25
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Новости Беларуси. Рауль Алонсо покидает пост главного тренера команды «Мешков Брест» по окончании сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Испанский специалист решил не продлевать сотрудничество.

Рауль Алонсо больше не главный тренер «Мешков Брест». Он решил больше времени уделять семье-1

Причина вовсе не в финансовых условиях. Просто наставник решил больше времени уделять семье. Руководство клуба намеревалось сохранить нынешний тренерский штаб и продолжить трудовые отношения. Однако после некоторых раздумий главком решил вернуться в Германию, где находится его дом и живут родные и близкие.

Рауль Алонсо больше не главный тренер «Мешков Брест». Он решил больше времени уделять семье-4

Напомним, что именно под руководством Алонсо белорусский клуб трижды выигрывал чемпионат страны, а также впервые в истории вышел в четвертьфинал лиги чемпионов. Напомним, матчи с «Барсой» впереди.

# Гандбол # Рауль Алонсо # Фотофакт

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