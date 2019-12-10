Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ

Новости Беларуси. Команда-победитель молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе помимо путевки в элиту получит еще и золотые медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игор Немечек, председатель турнира:

Золотая медаль международной федерации – это мотивация для команд, которые здесь играют. Выиграть медаль и быть на первом месте, но это нелегко, потому что эту медаль получит только одна команда.

«Всю команду поддерживаем». Рассказываем об атмосфере на матче Беларусь-Латвия в рамках молодёжного ЧМ по хоккею

После второго игрового дня сборная Беларуси занимает второе место. Впереди еще три игры. Будем верить, что у наших игроков получится догнать латвийцев.