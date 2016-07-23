Новым главным тренером сборной Англии по футболу назначен Сэм Эллардайс

Новости Великобритании. Сэм Эллардайс назначен главным тренером сборной Англии по футболу. Большой Сэм, как его называют на британских островах, перед назначением на этот пост проделал долгий и тернистый путь.

Тренерская карьера уроженца английского Дадли началась в 1991-ом году в Ирландии. Затем Эллардайс трудился исключительно в английских командах.

Пожалуй, вершина его работы – восьмилетний срок в «Болтоне». Этот скромный клуб пробился под началом большого Сэма в финал кубка Лиги и сыграл в кубке УЕФА.

Потом были «Ньюкасл», «Блэкберн», «Вест Хэм», «Сандерленд» – середняки английской Премьер-лиги. Тем удивительнее назначение 61-летнего специалиста на должность главного тренера сборной.

На этом посту он сменил Роя Ходжсона, провалившего чемпионат Европы во Франции.

Контракт подписан на два года, сообщили в программе СТВ-Спорт.