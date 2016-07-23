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Новым главным тренером сборной Англии по футболу назначен Сэм Эллардайс

23 июля 2016 17:48
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Новости Великобритании. Сэм Эллардайс назначен главным тренером сборной Англии по футболу. Большой Сэм, как его называют на британских островах, перед назначением на этот пост проделал долгий и тернистый путь.

Тренерская карьера уроженца английского Дадли началась в 1991-ом году в Ирландии. Затем Эллардайс трудился исключительно в английских командах.

Пожалуй, вершина его работы – восьмилетний срок в «Болтоне». Этот скромный клуб пробился под началом большого Сэма в финал кубка Лиги и сыграл в кубке УЕФА.

Потом были «Ньюкасл», «Блэкберн», «Вест Хэм», «Сандерленд» – середняки английской Премьер-лиги. Тем удивительнее назначение 61-летнего специалиста на должность главного тренера сборной.

На этом посту он сменил Роя Ходжсона, провалившего чемпионат Европы во Франции.

Контракт подписан на два года, сообщили в программе СТВ-Спорт.

# Футбол

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