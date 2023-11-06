«Неман» обыграл «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Гродненский «Неман» обыграл «Славию» в матче 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Это позволило до минимума сократить отрыв от минского «Динамо» в турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Игоря Ковалевича забила два мяча во втором тайме. На 61-й минуте счет открыл Егор Зубович, а незадолго до окончания встречи Юрий Пантя установил окончательный результат – 2:0 в пользу гродненской дружины. В активе «Немана» 56 очков. У лидера турнира столичного «Динамо» на балл больше.