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«Неман» обыграл «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу

06 ноября 2023 13:51
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Новости Беларуси. Гродненский «Неман» обыграл «Славию» в матче 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Это позволило до минимума сократить отрыв от минского «Динамо» в турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» обыграл «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу-1

Команда Игоря Ковалевича забила два мяча во втором тайме. На 61-й минуте счет открыл Егор Зубович, а незадолго до окончания встречи Юрий Пантя установил окончательный результат – 2:0 в пользу гродненской дружины. В активе «Немана» 56 очков. У лидера турнира столичного «Динамо» на балл больше.

«Неман» обыграл «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу-4

Полная цифровая картина 27-го тура на экране. Борисовский БАТЭ этот раунд пропускает. Бомбардирскую гонку возглавляют Владислав Морозов и Павел Савицкий, забившие по 13 мячей.

# Футбол Беларуси # Владислав Морозов # Павел Савицкий # Егор Зубович # Фотофакт

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