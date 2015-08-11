Международный профессиональный турнир по теннису «Amkodor Cup-2015» проходит в Минске

Новости Беларуси. «Amkodor Cup» – теннис для всех. Именно под таким девизом в Минске проходит международный профессиональный турнир по теннису. Высокий уровень соревнований, а также приличный призовой фонд позволили пригласить участников со всех уголков мира.

География «Amkodor Cup» весьма широкая: Израиль, Узбекистан, Литва, Франция, Германия и даже спортсмены из Поднебесной.

Представительство хозяев кортов также многочисленно: 6 человек. Но особняком стоят Егор Герасимов и Дмитрий Жирмонт – лидеры мужской сборной Беларуси, участники Кубка Дэвиса.

Турнир «Amkodor Cup» проходит третий год подряд. Примечательно, что в этот раз организаторы решили несколько изменить формат: с академического на более развлекательный.

Роман Богодухов, пресс-секретарь турнира:

У нас Лига, мы играем, есть рейтинг, люди вовлечены очень сильно, мы друг другу помогает. Это большое сообщество, в котором мы с поддержкой Федерации мечтаем перерасти во что-то большее.

К слову, параллельно с «Amkodor Cup» проходят и соревнования в Любительской лиге тенниса. Любой желающий может посетить оба этих турнира, мастер-классы или поучаствовать в развлекательной программ.

Турнир «Amkodor Cup» завершится в субботу. Организаторы приглашают всех поклонников спорта на корты Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вадим Евдокимов, директор турнира «Amkodor Cup-2015»:

На этой неделе стартовал турнир профессиональный мужской с призовым фондом 15 тысяч долларов «Amkodor Cup». Проходить он будет две недели. В составе участников представители 10 стран. Впервые в этом году сделана попытка популяризировать данные соревнования: помимо профессиональных турниров ITF добавить еще турнир Любительской лиги тенниса, а также мини-теннис, различные мастер-классы, выставочные матчи.