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Пятое поражение подряд. Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ

26 октября 2020 12:19
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Новости Беларуси. Пятое поражение кряду. Минское «Динамо» дома уступило «Северстали». Матч вышел драматичным: обе команды долго не могли поразить ворота друг друга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пятое поражение подряд. Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ-1

Счет был открыт в третьем периоде на 50-й минуте: отличился защитник соперников Лалонд. «Зубры» смогли сравнять счет лишь на на последней минуте.

Егор Шарангович своей шайбой перенес игру в овертайм. Однако там удачливее были гости. Итог – 2:1 в пользу «Северстали».

Пятое поражение подряд. Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ-4

Пятое поражение подряд. Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ-6

Следующий домашний матч «Динамо» состоится 28 октября. «Зубры» встретятся с одноклубниками из Риги.

# Хоккей Беларуси # Шон Лалонд # Егор Шарангович # Фотофакт

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