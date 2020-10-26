Пятое поражение подряд. Минское «Динамо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ

Новости Беларуси. Пятое поражение кряду. Минское «Динамо» дома уступило «Северстали». Матч вышел драматичным: обе команды долго не могли поразить ворота друг друга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет был открыт в третьем периоде на 50-й минуте: отличился защитник соперников Лалонд. «Зубры» смогли сравнять счет лишь на на последней минуте.

Егор Шарангович своей шайбой перенес игру в овертайм. Однако там удачливее были гости. Итог – 2:1 в пользу «Северстали».