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Пятое поражение подряд: «Динамо» проиграло «Локомотиву»

12 октября 2018 20:41
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» потерпело пятое кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пятое поражение подряд: «Динамо» проиграло «Локомотиву»-1

В первой игре новой домашней серии «зубры» попали под ярославский «Локомотив». Причем после стартовой 20-минутки динамовцы вели 1:0 – забросил Хауден.

Пятое поражение подряд: «Динамо» проиграло «Локомотиву»-4

Однако вскоре все стало на свои места. Во втором периоде гости отличились дважды, в третьем – трижды. Неутешительный итог матча подвел игрок «Динамо» Буйницкий – 2:5, пятое кряду поражение минского клуба.

В воскресенье 14 октября «Динамо» сыграет с «Северсталью».

# Хоккей Беларуси # Куинтон Хауден # Фотофакт

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