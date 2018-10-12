Пятое поражение подряд: «Динамо» проиграло «Локомотиву»

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» потерпело пятое кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой игре новой домашней серии «зубры» попали под ярославский «Локомотив». Причем после стартовой 20-минутки динамовцы вели 1:0 – забросил Хауден.

Однако вскоре все стало на свои места. Во втором периоде гости отличились дважды, в третьем – трижды. Неутешительный итог матча подвел игрок «Динамо» Буйницкий – 2:5, пятое кряду поражение минского клуба.

В воскресенье 14 октября «Динамо» сыграет с «Северсталью».