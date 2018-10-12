Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит в эти минуты важнейший матч Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит в эти минуты важнейший матч Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Источник фото: abff.by
На минском стадионе «Динамо» парни Игоря Криушенко принимают соперников из Люксембурга (кстати, лидеров нашей группы D). Начался второй тайм, счет 1:0 в пользу белорусской сборной.
Ирина Петыш, СТВ:
Сегодня сборная Беларуси проводит один из важнейших матчей в Лиге наций. В гостях у нас Люксембург. Для обеих команд эта игра очень важна. Если победит Люксембург, они упрочат свое лидерство в нашем дивизионе D. Если же победим мы, мы выйдем на первое место, и это добавит нам уверенности.
Источник фото: abff.by
Начало более чем положительное, счет открыл Антон Сарока. Тысячи болельщиков пришли поддержать нашу команду, и пока они довольны.