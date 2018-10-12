Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока

Ирина Петыш, СТВ:

Сегодня сборная Беларуси проводит один из важнейших матчей в Лиге наций. В гостях у нас Люксембург. Для обеих команд эта игра очень важна. Если победит Люксембург, они упрочат свое лидерство в нашем дивизионе D. Если же победим мы, мы выйдем на первое место, и это добавит нам уверенности.