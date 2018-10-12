Прямой эфир

Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока

12 октября 2018 20:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит в эти минуты важнейший матч Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока-1


Источник фото: abff.by

На минском стадионе «Динамо» парни Игоря Криушенко принимают соперников из Люксембурга (кстати, лидеров нашей группы D). Начался второй тайм, счет 1:0 в пользу белорусской сборной.

Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока-4

Ирина Петыш, СТВ:
Сегодня сборная Беларуси проводит один из важнейших матчей в Лиге наций. В гостях у нас Люксембург. Для обеих команд эта игра очень важна. Если победит Люксембург, они упрочат свое лидерство в нашем дивизионе D. Если же победим мы, мы выйдем на первое место, и это добавит нам уверенности.

Счёт в матче Беларусь-Люксембург на 43 минуте открыл Антон Сарока-7


Источник фото: abff.by

Начало более чем положительное, счет открыл Антон Сарока. Тысячи болельщиков пришли поддержать нашу команду, и пока они довольны.

# Футбол Беларуси # Ирина Петыш # Антон Сарока # Игорь Криушенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Итоги трех матчей белорусской хоккейной экстралиги
12 октября 2018 13:36

Итоги трех матчей белорусской хоккейной экстралиги

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси обыграла команду из Чехии
12 октября 2018 13:30

Футбол. Молодёжная сборная Беларуси обыграла команду из Чехии

Дуэт Морозова–Аояма вышел в финал теннисного турнира в Гонконге
12 октября 2018 13:21

Дуэт Морозова–Аояма вышел в финал теннисного турнира в Гонконге