Итоги трех матчей белорусской хоккейной экстралиги

Новости Беларуси. Три матча прошли накануне в дивизионе А белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Три матча прошли накануне в дивизионе А белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Не обошлось без сюрпризов. Так, третье в сезоне поражение потерпел «Шахтер». Горняки на своем льду неожиданно уступили хоккеистам «Лиды». «Гомель» разгромил молодежку, а «Металлург» взял верх над «Динамо-Молодечно».
Лидерство в турнирной таблице сохраняет «Юность», этот игровой день пропустившая. У команды Михаила Захарова 11 побед в 11 проведенных матчах.