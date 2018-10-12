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Итоги трех матчей белорусской хоккейной экстралиги

12 октября 2018 13:36
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Новости Беларуси. Три матча прошли накануне в дивизионе А белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоги трех матчей белорусской хоккейной экстралиги-1

Не обошлось без сюрпризов. Так, третье в сезоне поражение потерпел «Шахтер». Горняки на своем льду неожиданно уступили хоккеистам «Лиды». «Гомель» разгромил молодежку, а «Металлург» взял верх над «Динамо-Молодечно».

Итоги трех матчей белорусской хоккейной экстралиги-4

Лидерство в турнирной таблице сохраняет «Юность», этот игровой день пропустившая. У команды Михаила Захарова 11 побед в 11 проведенных матчах.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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