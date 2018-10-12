Итоги трех матчей белорусской хоккейной экстралиги

Новости Беларуси. Три матча прошли накануне в дивизионе А белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не обошлось без сюрпризов. Так, третье в сезоне поражение потерпел «Шахтер». Горняки на своем льду неожиданно уступили хоккеистам «Лиды». «Гомель» разгромил молодежку, а «Металлург» взял верх над «Динамо-Молодечно».