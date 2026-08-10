Пятиборцы Беларуси замкнули топ-5 в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Белорусская смешанная команда, которую составили Мария Гнедчик и Владислав Мелкозеров, вошла в топ‑5 чемпионата Европы по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно здорово спортсмены отработали на полосе препятствий – после этого вида программы они располагались на третьей позиции. Подвело плавание: из‑за него команда опустилась на 9‑е место. В лазер‑ране удалось сократить отставание и финишировать недалеко от конкурентов. Континентальный форум принес Беларуси две награды: серебром отметилась Анастасия Орел, а женская команда удостоилась бронзы.