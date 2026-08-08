Белорусская команда по фиджитал-шутеру стала бронзовым призером Игр Будущего

Белорусская команда по фиджитал-шутеру Minsk House стала призером третьих Игр Будущего. Мультиспортивный форум проходит в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встречи в данной дисциплине состояли из баталий в компьютерной игре и поединка на арене для лазертага. На групповом этапе наша дружина одержала победы над соперниками из Казахстана, ЮАР и Турции, но в полуфинале уступила россиянам. В матче за третье место соотечественники вновь встретились с хозяевами соревнований и праздновали уверенную викторию.

Ранее в фиджитал-баскетболе клуб «Минск» дошел до стадии 1/4, а танцор Даниил Черепко остановился в первом раунде плей-офф. Всего международный форум на стыке цифрового и классического спорта собрал около 800 участников из более чем 50 стран мира.