«Это было не спонтанно». Василина Хондошко рассказала о золоте ЧЕ и планах на Олимпиаду

Пользуясь межсезоньем, пригласили Василину Ходошко в студию «Спорттаймера», а также ее тренера Дарью Кравцевич.

Сезон спортсменка завершила и после непродолжительного отдыха в Азии вновь приступит к тренировкам. Впереди лицензионный чемпионат мира – 2027, где участники смогут напрямую завоевать путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелес.

Василина Хондошко на прошлой неделе смогла завоевать чемпионский титул континентального форума по синхронному плаванию и в придачу к золоту пополнила свой и без того увесистый медальный мешочек еще и серебром. Водная грация прибыла на Родину, где ее ожидал теплый прием.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Для тебя лично что значит завоевание этой медали?

Василина Ходошко, чемпионка Европы по синхронному плаванию:

Для меня это не было такой неожиданностью, потому что на протяжении долгого периода мы готовились. И готовились именно к такому результату.

Юлия Силипицкая:

То есть тебя не устроил бы любой другой результат?

Василина Ходошко:

Ну бывает по-разному, это спорт, не всегда результат предсказуем. Бывают какие-то и промахи, и наоборот, спонтанные взлеты. Но это было ровно то, что мы делали, что готовили. И поэтому, собственно, получили такой результат.

Юлия Силипицкая:

Что именно делали для этого результата?

Дарья Кравцевич, тренер-преподаватель РЦОП по водным видам спорта:

У нас никогда не бывает статичных программ, они всегда развиваются от соревнований к соревнованиям. Мы делаем какие-то выводы в зависимости от того, как все прошло, ищем варианты как-то улучшить.

Юлия Силипицкая:

Что улучшили перед Европой?

Дарья Кравцевич:

Мы работали в первую очередь над тем, чтобы поднять исполнение на действительно другой уровень. Это визуально видно в плане высоты, с которой она исполняет, особенно элементы, которые происходят вверх ногами. Когда приехали на соревнования, когда проходили разминки, мы уже в тот момент действительно увидели, что это все сработало. И она идет на высоте, на которую не идут остальные спортсмены.