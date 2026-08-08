Определились полуфиналисты Кубка Цыплакова

На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Цыплакова – национального турнира по хоккею среди молодежных команд. Сегодня определились полуфиналисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серии на этой стадии длятся до двух побед. И командам потребовалось максимальное количество встреч – три. Напряженной получилась решающая дуэль между сборной нашей страны до 18 лет и лидскими «Рыцарями». Уже на пятой минуте Ярослав Корзун вывел юниорскую дружину вперед, и минимальный перевес в счете удавалось удерживать долгое время. Лишь на излете заключительной трети Артур Кузнецов восстановил паритет на табло. Овертайм также сильнейшего не выявил, а в серии буллитов точнее оказались подопечные Ярослава Чуприса.

Гродненский «Прогресс» на выезде уверенно справился с пинскими «Ястребами». Правда, именно гости обеспечили себе преимущество под занавес стартового периода. Второй игровой отрезок проходил на равных и остался безголевым. Однако последние 7 минут внесли серьезные коррективы в итоговую расстановку сил. Хозяева трижды огорчили своих визави, праздновали викторию (3:1) и шагнули в следующий раунд соревнований.

Также путевки в полуфинал завоевали «Динамо-Олимпик» и «Белсталь» из Жлобина. Обладатель Кубка Цыплакова определится 22 августа.