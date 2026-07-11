Игроки НХЛ и КХЛ провели мастер-класс для юных хоккеистов из Витебска

Алексей и Илья Протасы, Вадим Мороз, Егор Бориков, Владислав Колячонок, Никита Толопило и Александр Скоренов были в центре внимания ребят. Спортсмены провели общую разминку, а затем разделились на группы, чтобы отработать с подрастающими хоккеистами ключевые упражнения – змейку, броски по воротам. Отдельно оттачивали приемы с вратарями. А после сыграли вместе.

Никита Толопило, белорусский голкипер ХК «Ванкувер»:

Мне кажется, любому хоккеисту приятно, который здесь находится на льду (как и для детей, так и для нас), прийти сюда, поделиться каким-то опытом. Если есть у них какие-то вопросы, ответить на них, подсказать. И точно так же что-то новое может подчеркнуть даже у них. Поэтому я думаю, что такие мероприятия идут на пользу всем.