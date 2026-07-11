Артем Болсун потерпел поражение в 1/4 чемпионата Европы по борьбе

В Северной Македонии близится к завершению чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Последними сильнейших определяют представители вольного стиля. Не все получается у наших парней.

Сегодня свой турнирный путь начали четыре соотечественника. Дольше всех по турнирной дистанции продвинулся Артем Болсун, выступающий в весе до 74-х килограммов. В своем стартовом поединке он разгромил соперника из Литвы – 12:0, однако в четвертьфинале без шансов уступил оппоненту из Германии и завтра проведет утешительную схватку за попадание в «бронзовое» противостояние.

Глеб Петров и Алексей Кулаков оступились в 1/8, Ярослав Кохан не справился с квалификацией. На данный момент в активе нашей сборной четыре медали. Призерами континентального форума стали – Расим Ибрагимов, Кирилл Валевский, Михаил Марковский и Валерия Микитич.