Прямая трансляция Евро-2024 на СТВ: первые участники плей-офф определятся в матче Швейцария-Шотландия

Силами померятся команды Хорватии и Албании. Оба коллектива в стартовых дуэлях потерпели поражение. Вторые осечки, вероятно, поставят крест на прямом выходе из группы. Так что обе команды будут сражаться за победу. Сильнее выглядят позиции хорватов, за плечами которых множество континентальных первенств. К тому же им нужно реабилитироваться в глазах болельщиков за безвольный проигрыш испанцам 0:3. Дружина Албании едва не стала автором первой сенсации нынешнего Евро, ведя 1:0 в противостоянии с итальянцами. Но затем все стало на свои места. Однако впечатление от команды осталось положительным: албанцы способны удивить.