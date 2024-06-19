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Прямая трансляция Евро-2024 на СТВ: первые участники плей-офф определятся в матче Швейцария-Шотландия

19 июня 2024 06:57
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На чемпионате Европы по футболу сегодня, 19 июня, ожидаются первые участники плей-офф. Но откроет игровой день матч за выживание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямая трансляция Евро-2024 на СТВ: первые участники плей-офф определятся в матче Швейцария-Шотландия-1

Силами померятся команды Хорватии и Албании. Оба коллектива в стартовых дуэлях потерпели поражение. Вторые осечки, вероятно, поставят крест на прямом выходе из группы. Так что обе команды будут сражаться за победу. Сильнее выглядят позиции хорватов, за плечами которых множество континентальных первенств. К тому же им нужно реабилитироваться в глазах болельщиков за безвольный проигрыш испанцам 0:3. Дружина Албании едва не стала автором первой сенсации нынешнего Евро, ведя 1:0 в противостоянии с итальянцами. Но затем все стало на свои места. Однако впечатление от команды осталось положительным: албанцы способны удивить.

Прямая трансляция Евро-2024 на СТВ: первые участники плей-офф определятся в матче Швейцария-Шотландия-4

Прямой эфир на нашем телеканале стартует в 15:30. А в вечерней сессии, в 21:15, вашему вниманию поединок Швейцария-Шотландия. По итогам матчей определится первый участник 1/8 финала.

# Футбол

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