Новости Беларуси. Пружаны принимают финалистов соревнований «Золотая шайба» в младшей возрастной группе. С началом семнадцатых финальных игр участников республиканских состязаний поздравил глава государства, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко. За звание лучшей дворовой хоккейной дружины сражаются шесть команд. Возраст участников не превышает 13 лет.

Эта «Золотая шайба» уже 17 по счёту. На протяжении четырёх дней за главный трофей соревнований, переходящий кубок, поборются шесть лучших команд-победительниц областных этапов. Несмотря на возраст участников турнира (им всего по 11-12 лет), на льду разворачивается настоящая взрослая игра.

В первом поединке клюшки скрестили хоккеисты из Гродно и Городокского района Витебской области. По результатам матча пока лидируют вторые. Как признались сами ребята, они равняются на знаменитых земляков: братьев Костицыных.

Кирилл Прокофьев, капитан команды «Луч» (Витебская область):

Привели родители. Папе нравится хоккей, и я захотел играть. Это экстремальный вид спорта, интересный, и здесь можно стать хорошей звездой...

Даниил Васильев, игрок команды «Луч» (Витебская область):

Я играю в хоккей для того, чтобы стать сильным и смелым мужчиной.

Как отмечают тренеры команд и организаторы турнира, на таких соревнованиях всегда зажигаются новые звёздочки. Это самый что ни есть большой шаг навстречу большому спорту.

Александр Хромылёв, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Это, действительно, зеркало развития любительского детского спорта в нашей стране. Несколько игроков каждый сезон попадают после «Золотой шайбы» в профессиональные детские школы. А далее — это работа тренеров ДЮШС для развития будущего профессионального хоккеиста.

Александр Яковицкий, тренер команды «Луч» (Витебская область):

На этих турнирах образовывается костяк команды. Благодаря этому и получаются такие игры. А так, если не будет игровой практики, то мы на льду много чего не покажем. Благодаря турниру мы находим место каждому игроку.

Иван Сочилович, тренер команды «Шахтёр» (Минская область):

Мы каждый год одного-двух человек отдаём в команды, которые играют в первенстве Республики Беларусь по этому возрасту. Тенера спортивных школ к нам приходят. Смотрят, видят, если перспективный ребёнок, по данным своим физическим подходит, то почему бы и нет.

Команду-победителя турнира, серебряного и бронзового призеров определят уже в эту субботу. Участников спортивного праздника ожидают медали, грамоты и памятные подарки. Организаторы соревнований назовут также имена лучших игроков, которые, хочется верить, в будущем зазвучат на арене большого спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.