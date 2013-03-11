Команда Президента вышла в полуфинал республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд

Новости Беларуси. Дружина Президента вышла в полуфинал республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд. Очередной отборочный матч прошел накануне в Молодечно. На льду встретились команды Президента и Минской области. Обе дружины были настроены на победу и показали красивую игру. Она закончилась со счетом 6:6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на итог встречи, выход в следующий этап соревнований команда Президента обеспечила себе заранее за счет предыдущих побед.

Максим Шиманский, защитник хоккейной команды сборной президента Республики Беларусь:

В хоккее ситуация моет изменяться несколько раз за игру, поэтому в нашей лиге все игры проходят в ожесточенной борьбе.

Алексей Титовец, защитник хоккейной команды сборной президента Республики Беларусь:

Из тех, с кем мне довелось играть, наверное, команда Минской области на сегодняшний день самый сильный соперник. Было видно, что ребята настроились на борьбу и с первых минут решили дать бой.

Также накануне состоялись еще два матча. Команда Брестской области сыграли в ничью с гродненскими хоккеистами. Счет встречи 1:1. Результат поединка между дружинами Витебской области и Гомельской 6:2.

Турнир на призы Президентского спортивного клуба проходит уже в шестой раз. Четырежды топ-лист соревнований возглавляла команда Президента и только в 2009 году лучшей стала сборная Гомельской области.