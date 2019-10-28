«Играют те, кто заслужил». Как набирают игроков в юношескую сборную по футболу U-17 – рассказывает Андрей Скоробогатько

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси, составленная из парней до 17 лет, пытается попасть на чемпионат Европы 2020 года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Первый квалификационный раунд отбора принимал Минск. А что мы знаем об этих ребятах? А ведь это резерв для национальной сборной. В 17 лет некоторые спортсмены уже дебютируют в главной команде страны. Корреспондент Екатерина Лихошапко расскажет о команде подробнее.

На поле – будущее белорусского футбола. Пока за этими парнями с трибун следит не очень много болельщиков, но это пока. Руководит ребятами Андрей Скоробогатько. Тот самый тренер, при котором могилевский «Днепр» в сезоне 2010/2011 годов дошел до плей-офф Лиги Европы УЕФА. Потом была трудовая деятельность еще в нескольких белорусских клубах, работа в тренерском штабе молодежной сборной. И вот с февраля 2019 года он возглавил U-17. Признается: отобрать лучших в команду – дело непростое.

Андрей Скоробогатько, главный тренер юношеской сборной U-17:

Большая помощь для меня – это канал Футбик.by, где практически транслируются игры и в записи, и онлайн. То, что я не успеваю по Минску посмотреть, выезжая куда-то, потом или дома, или на работе просматриваю. Информации хватает. За это время мы просмотрели более 70 человек. Поэтому сегодня играют те, кто заслужил.

В составе на данный момент 20 игроков. Не доехал только один – вратарь Глеб Третьяк из брестского «Динамо». До первого квалификационного раунда отбора парни провели много выездных товарищеских и соревновательных матчей. Например, проигрывали Словакии, Молдове, громили Азербайджан, Латвию. Но самое главное – наигрывали состав для домашних встреч. К слову, вместе с нами за путевку в элитный раунд квалификации юношеского Евро сражаются следующие команды: сербская сборная – они на 35-й позиции в рейтинге ФИФА, венгры идут 50-ми, на 139-м месте команда Латвии. Правда, цифры эти условные. По большей части они влияют только на жеребьевку.

Например, 24 октября казалось бы андердог нашей группы – латыши, которые входят во вторую сотню, выиграли у лидеров – сербов. Здесь другой более важный момент – поле, на котором нужно играть. Что интересно, гости сражаются на минском «Динамо» и жодинском «Торпедо», а наши парни все встречи проводят на «Тракторе». Андрей Скоробогатько:

Мы выбрали этот стадион. Нам тут комфортно, мы здесь тренировались. Нас и так давит груз ответственности, что проходит в Минске – домашние стены. Поэтому лишнюю нагрузку на ребят, давления мы не хотим. Мы неделю здесь тренировались, привыкали к полю.

Андрей Викторович признается: атмосфера в команде изначально была приоритетом. Задача была собрать в одной группе единомышленников. О том, что у ребят хорошая обстановка в команде, видно и по социальным сетям юных спортсменов. У каждого в профиле найдется общее фото с командой.

Какая у вас сейчас атмосфера в команде? Подкалываете друг друга?