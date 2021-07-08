«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

Кто проявил себя лучше всех, расскажет Анастасия Подлипская.

Для кого-то чемпионат Беларуси – возможность проявить себя, а для тех, кто собирается в Токио, этот старт последний перед отъездом. Багаж у стрелков весьма весомый. Надеемся, что на обратном пути он станет еще тяжелее от медального груза.

Анастасия Подлипская, корреспондент: У белорусов 105 заветных олимпийских квитков. Три принадлежат представителям пулевой стрельбы – Марии Мартыновой, Виктории Чайке и Юрию Щербацевичу, которые в эти дни, несмотря ни на что, выступают на открытом чемпионате Беларуси. Отечественный старт является основополагающим в формировании национальной команды на следующий сезон.

Участницы определили самых метких в двух дисциплинах. В упражнении «малокалиберный пистолет среди женщин» вырвалась вперед Надежда Леоновец. Вслед за ней отстрелялась и участница пяти Олимпийских игр Виктория Чайка, которая уже готовится собирать чемодан в Токио. Замкнула тройку победителей юная, но меткая Василиса Наумова. Во втором упражнении – из малокалиберной винтовки – не было равных Марии Мартыновой.

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Проверка перед Олимпиадой, типа контрольной. Проверить свои силы, уже знать, над чем работать перед стартом основным.

Молодые – сейчас чемпионат, потом небольшой перерыв, а потом в Казань. Юниоры будут готовиться к первым Играм СНГ. Там не больше трех человек на упражнения, у нас сильнейшие поедут.