«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Участники разыграют 10 комплектов наград олимпийской программы. Четверг, 8 июля, стал исключительно женским днем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Участники разыграют 10 комплектов наград олимпийской программы. Четверг, 8 июля, стал исключительно женским днем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кто проявил себя лучше всех, расскажет Анастасия Подлипская.
Для кого-то чемпионат Беларуси – возможность проявить себя, а для тех, кто собирается в Токио, этот старт последний перед отъездом. Багаж у стрелков весьма весомый. Надеемся, что на обратном пути он станет еще тяжелее от медального груза.
Анастасия Подлипская, корреспондент:
У белорусов 105 заветных олимпийских квитков. Три принадлежат представителям пулевой стрельбы – Марии Мартыновой, Виктории Чайке и Юрию Щербацевичу, которые в эти дни, несмотря ни на что, выступают на открытом чемпионате Беларуси. Отечественный старт является основополагающим в формировании национальной команды на следующий сезон.
Участницы определили самых метких в двух дисциплинах. В упражнении «малокалиберный пистолет среди женщин» вырвалась вперед Надежда Леоновец. Вслед за ней отстрелялась и участница пяти Олимпийских игр Виктория Чайка, которая уже готовится собирать чемодан в Токио. Замкнула тройку победителей юная, но меткая Василиса Наумова. Во втором упражнении – из малокалиберной винтовки – не было равных Марии Мартыновой.
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Проверка перед Олимпиадой, типа контрольной. Проверить свои силы, уже знать, над чем работать перед стартом основным.
Молодые – сейчас чемпионат, потом небольшой перерыв, а потом в Казань. Юниоры будут готовиться к первым Играм СНГ. Там не больше трех человек на упражнения, у нас сильнейшие поедут.
В заключительный день участвуют только мужчины, которые также разыграют два комплекта наград в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров и из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров.