Определились соперники Беларуси по группе на ЧМ по пляжному футболу

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по группе на чемпионате мира. 8 июля состоялась жеребьевка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мировое первенство состоится с 19 по 29 августа в Москве. Беларусь во второй раз в истории примет участие в мундиале. На дебютном чемпионате наши пляжники не смогли выйти в плей-офф, заняв 3-е место в своей предварительной группе.