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Определились соперники Беларуси по группе на ЧМ по пляжному футболу

08 июля 2021 21:29
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу узнала соперников по группе на чемпионате мира. 8 июля состоялась жеребьевка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда попала в группу C к сборным Швейцарии, Бразилии и Сальвадора.

Определились соперники Беларуси по группе на ЧМ по пляжному футболу-1

Мировое первенство состоится с 19 по 29 августа в Москве. Беларусь во второй раз в истории примет участие в мундиале. На дебютном чемпионате наши пляжники не смогли выйти в плей-офф, заняв 3-е место в своей предварительной группе.

# Футбол # Фотофакт

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