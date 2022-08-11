«Проверить себя, свои силы». В Минске пройдёт открытый ЧБ по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Совсем скоро начнется открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Данный старт станет для спортсменов главным в сезоне и заключительным в рамках Белорусской легкоатлетической лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организаторы ожидают большой наплыв участников и болельщиков. И только соревнованиями решили не ограничиваться. Для посетителей также будет организована обширная развлекательная программа, в рамках которой состоится забег маскотов. А главной изюминкой станет смешанная эстафета с участием именитых атлетов и функционеров из других видов спорта. Свое участие в забеге уже подтвердила биатлонистка Динара Алимбекова. Представители федерации отметили, что Белорусская легкоатлетическая лига довольно востребована.

Надежда Бут-Гусаим, заместитель председателя – спортивный директор Белорусской федерации легкой атлетики:

Для многих это что-то новое, потому что старты шли очень часто – каждую неделю. Это такая возможность проверить себя, свои силы, где ты можешь терпеть. Столько выступать, показывать результаты. И это оправдало себя, мы видим национальные рекорды среди юниоров, среди взрослых и лидеров в мировом рейтинге. Я думаю, что на следующий год мы повторим.

Спортсмены в свою очередь весь год усердно готовились к чемпионату страны. Легкоатлеты уже готовы соревноваться и покорять новые вершины. Задачи перед собой участники ставят максимальные.