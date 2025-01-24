Протас принёс «Вашингтону» победу над «Сиэтлом»

Алексей Протас забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и принес «Вашингтону» победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный нападающий открыл счет в поединке на 25-й минуте. А «столичные» в итоге были сильнее с результатом 3:0. Протас провел на льду более 16 минут, два раза бросил в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности +1. Со старта сезона у Алексея 40 очков, он занимает второе место в списке бомбардиров команды.

Гол Егора Шаранговича помог «Калгари» обыграть «Баффало» – 5:2. Нападающий отметился шайбой в пустые ворота на излете противостояния и сделал счет 4:2 в пользу «Флэймз». В текущем розыгрыше у форварда 15 очков.