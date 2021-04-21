Прямой эфир

Виктор Бекша: думаю, с Португалией на отборе ЧЕ нам придётся особенно тяжело

21 апреля 2021 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к отборочным играм чемпионата Европы, которые состоятся в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас коллектив проводит сбор в Минске. Главный тренер Виктор Бекша вызвал 15 игроков. Костяк – волейболисты «Шахтера» и «Строителя», также в составе белорусы, выступающие за границей – Владислав Давыскиба и Родион Мискевич.

Виктор Бекша: думаю, с Португалией на отборе ЧЕ нам придётся особенно тяжело-1

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси:
На чемпионате Европы слабых команд, по крайней мере в нашей группе, нет. Мало того, мы играем на выезде с венграми и Португалией. Норвежцев мы знаем еще по прошлому отбору, тоже достаточно ровная команда. Ну а лидер – это, конечно же, Португалия. Много игроков играют в чемпионате Франции, чемпионате Польши, Корее. И сам португальский чемпионат достаточно сильный. Конечно же, это самый сильный соперник. Я думаю, с ним нам придется особенно тяжело.

Виктор Бекша: думаю, с Португалией на отборе ЧЕ нам придётся особенно тяжело-4

Уже 5 мая наша команда отправится в Венгрию, где в первом матче 7 мая встретится с португальцами.

# Волейбол # Виктор Бекша # Владислав Давыскиба # Родион Мискевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нью-Джерси» сыграл с «Питтсбургом». За Шаранговичем один гол и результативная передача
21 апреля 2021 12:33

«Нью-Джерси» сыграл с «Питтсбургом». За Шаранговичем один гол и результативная передача

Арина Соболенко прошла во второй круг турнира в Штутгарте
21 апреля 2021 11:43

Арина Соболенко прошла во второй круг турнира в Штутгарте

Тренер женской сборной Беларуси по гандболу: эмоции зашкаливали, и это выливалось в огрехи в технике
20 апреля 2021 22:04

Тренер женской сборной Беларуси по гандболу: эмоции зашкаливали, и это выливалось в огрехи в технике