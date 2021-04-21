Виктор Бекша: думаю, с Португалией на отборе ЧЕ нам придётся особенно тяжело

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к отборочным играм чемпионата Европы, которые состоятся в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сейчас коллектив проводит сбор в Минске. Главный тренер Виктор Бекша вызвал 15 игроков. Костяк – волейболисты «Шахтера» и «Строителя», также в составе белорусы, выступающие за границей – Владислав Давыскиба и Родион Мискевич.
Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси:
На чемпионате Европы слабых команд, по крайней мере в нашей группе, нет. Мало того, мы играем на выезде с венграми и Португалией. Норвежцев мы знаем еще по прошлому отбору, тоже достаточно ровная команда. Ну а лидер – это, конечно же, Португалия. Много игроков играют в чемпионате Франции, чемпионате Польши, Корее. И сам португальский чемпионат достаточно сильный. Конечно же, это самый сильный соперник. Я думаю, с ним нам придется особенно тяжело.
Уже 5 мая наша команда отправится в Венгрию, где в первом матче 7 мая встретится с португальцами.