Виктор Бекша: думаю, с Португалией на отборе ЧЕ нам придётся особенно тяжело

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к отборочным играм чемпионата Европы, которые состоятся в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас коллектив проводит сбор в Минске. Главный тренер Виктор Бекша вызвал 15 игроков. Костяк – волейболисты «Шахтера» и «Строителя», также в составе белорусы, выступающие за границей – Владислав Давыскиба и Родион Мискевич.