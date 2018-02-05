«Называйте дочерей Светланами». Светлана Парамыгина – о том, как звание «Лучшая спортсменка Беларуси» в 1994 году изменило её жизнь

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призер Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призер чемпионатов мира, обладательница Кубка мира Светлана Вячеславовна Парамыгина.

Светлана Вячеславовна, звание «Лучшая спортсменка Беларуси» в 1994 году как-то изменило вашу жизнь?