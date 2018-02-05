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«Называйте дочерей Светланами». Светлана Парамыгина – о том, как звание «Лучшая спортсменка Беларуси» в 1994 году изменило её жизнь

05 февраля 2018 09:53
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призер Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призер чемпионатов мира, обладательница Кубка мира Светлана Вячеславовна Парамыгина.

Светлана Вячеславовна, звание «Лучшая спортсменка Беларуси» в 1994 году как-то изменило вашу жизнь?

«Называйте дочерей Светланами». Светлана Парамыгина – о том, как звание «Лучшая спортсменка Беларуси» в 1994 году изменило её жизнь-1

Светлана Парамыгина, трехкратная чемпионка мира по биатлону:
Пожалуй, нет. Разве что ответственности добавилось, потому что было больше внимания со стороны СМИ, со стороны людей, которые просто идут рядом по улице. Честно говоря, узнавали. В заголовках газет писали о Светлане Парамыгиной, как о национальной гордости. «Называйте дочерей Светланами!». Это иногда ставило в какие-то рамки, потому что нужно было соответствовать званию лидера своей команды.

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Светлана Парамыгина

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