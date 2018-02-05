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В чём отличие биатлона в 1994 и 2018 годах? Мнение эксперта

05 февраля 2018 10:08
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Новости Беларуси. Светлана Парамыгина, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка мира отвечает на вопросы ведущих в программе «Неделя спорта».

В чем различие между биатлоном вашей активной спортивной карьеры и сегодняшним?

В чём отличие биатлона в 1994 и 2018 годах? Мнение эксперта-1

Светлана Парамыгина, трехкратная чемпионка мира по биатлону:
Я думаю, что есть. Но мой ответ, возможно, вас удивит. Я предполагаю, что разница примерно та же, как между тем временем и сегодняшним. Заключается она, скорее, в уровне информированности. Тогда не было мобильных телефонов, ноутбуков и интернета. Мы жили в очень замкнутом мирке. В Раубичи не приходили газеты. Фактически не знали, что происходит в мире и в нашей стране.

Сейчас совершенно другое время. Мне кажется, именно из-за этого нельзя проводить какие-то четкие параллели.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Светлана Парамыгина

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