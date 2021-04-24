Футбол. «Динамо» проиграло «Витебску» в чемпионате Беларуси по футболу

Первыми на газоне появились брестское «Динамо» и «Витебск». Фаворита было предсказать несложно – сезон «бело-голубые» начали отменно, одержав виктории во всех противостояниях. Естественно, они намеревались продолжить завидную серию. Но не получилось. По итогам 90 минут игры стартовые нули так и не были изменены – ничья.