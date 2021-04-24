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Футбол. «Динамо» проиграло «Витебску» в чемпионате Беларуси по футболу

24 апреля 2021 19:42
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Новости Беларуси. Тремя матчами продолжилась соревновательная программа 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Динамо» проиграло «Витебску» в чемпионате Беларуси по футболу-1

Первыми на газоне появились брестское «Динамо» и «Витебск». Фаворита было предсказать несложно – сезон «бело-голубые» начали отменно, одержав виктории во всех противостояниях. Естественно, они намеревались продолжить завидную серию. Но не получилось. По итогам 90 минут игры стартовые нули так и не были изменены – ничья.

Футбол. «Динамо» проиграло «Витебску» в чемпионате Беларуси по футболу-4

Полная картина игрового дня сейчас перед вами. Точка в 6-м туре будет поставлена в воскресенье, 25 апреля. В афише три дуэли.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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