Футбол. «Динамо» проиграло «Витебску» в чемпионате Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Тремя матчами продолжилась соревновательная программа 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Тремя матчами продолжилась соревновательная программа 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первыми на газоне появились брестское «Динамо» и «Витебск». Фаворита было предсказать несложно – сезон «бело-голубые» начали отменно, одержав виктории во всех противостояниях. Естественно, они намеревались продолжить завидную серию. Но не получилось. По итогам 90 минут игры стартовые нули так и не были изменены – ничья.
Полная картина игрового дня сейчас перед вами. Точка в 6-м туре будет поставлена в воскресенье, 25 апреля. В афише три дуэли.