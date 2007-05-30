Продолжаем следить за развитием событий на Ролан Гаррос

30 мая свои поединки провели две белоруски. Азаренко в первом круге одиночки уступила итальянке Кнапп: 1:6, 1:6, при чем, сопернице, для того чтобы обыграть Викторию, понадобилось всего 58 минут. А вот Татьяна Пучек, напротив, свой стартовый матч на турнире провела легко и главное - успешно. Повержена хозяйка грунтовых кортов - Юлия Федосова 6:3, 6:2. В 1/32 финала Татьяна встретится с Иоанной Олару из Румынии. Напомним, что накануне из борьбы в одиночном разряде выбыли Максим Мирный и Анастасия Екимова.