В Париже прошла жеребьевка основной сетки "Роллан Гаррос"

В столице Франции прошла жеребьёвка основной сетки "Роллан Гаррос" - второго в этом году турнира "Большого Шлема".Азаренко в первом круге встретится с итальянкой Кнап. Екимова сыграет с хозяйкой кортов Коэн-Алоро. Татьяна Пучек постарается одолеть Федосову, также представляющую Францию. А нашему единственному полпреду в мужской одиночке - Максиму Мирному - не повезло уже на старте. Его оппонент - 14-ый номер посева - австралиец Лейтон Хьюит.



Тем временем, Татьяна Пучек и Анастасия Екимова не сумели пробиться в финал парного разряда на турнире WTA в турецком Стамбуле. В двух сетах белоруски уступили польским теннисисткам Агнешке и Урсуле Радванским 0:6 и 2:6.