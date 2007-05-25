Беларусь прошла в 1/4 Чемпионата мира по настольному теннису

Продолжает свое продвижение по турнирной лестнице Чемпионата мира по настольному теннису белорус Владимир Самсонов. 25 мая воспитанник Александра Петкевича хотя и заставил изрядно поволноваться, все же прошел в четверть-финал.Теннисиста из Сигапура Гао Нина, соперника Самсонова по 1/8 финала, справедливости ради можно назвать первым поистине серьёзным противником Владимира на этом чемпионате. В мировой классификации сингапурец занимает 25-ую позицию, к тому же белорус всегда тяжело играет с азиатами. Не стал исключением и сегодняшний поединок. Уже в стартовом сете стало понятно, что "легкой прогулки" ни у одного из соперников не предвидится. И Самсонов, и Гао непременно хотели оставить за собой дебютную партию. А потому неудивительно, что дело дошло до "больше-меньше". Здесь спортивная фортуна была благосклонна к белорусу - 13:11. Однако уже в следующем сете напористый сингапурец восстановил равенство в счете. Вернувшись на счастливую сторону стола, Самсонов вновь праздновал успех - и опять Гао восстановил паритет. Выигранными партиями соперники обменялись и в третий раз. А вот в решающем, 7-ом сете воспитанник Александра Петкевича не сплоховал, а наоборот в пух и прах разбил своего визави 11:3 и пропуск в четвертьфинал у Самсонова в кармане. Кстати, на этой стадии его оппонентом будет четырехкратный обладатель Кубка мира, лидер мирового рейтинг-листа китаец Ма Линь.