Чемпионат Беларуси по баскетболу: третий матч за третье место

В мужском чемпионате страны по баскетболу состоялся третий матч финальной серии.

В Гродно команда Михаила Феймана на своей площадке уступила столичному Виталюру. 26 мая в городе над Неманом состоится четвертый поединок, в котором минчане в случае победы могут третий год кряду стать чемпионатами Беларуси.

В серии play-off за третье место в Минске горожане принимали осиповичский ОЗАА.

БК Минск-2006 постепенно продолжает развиваться в разных направлениях - в свой дебютный сезон команда попала в четверку лучших в чемпионате страны, а под занавес первенства пристальное внимание уделило проведению домашних поединков.

Третий матч серии за бронзовые медали стал решающим в противостоянии горожан и осиповичского ОЗАА. Гости, дважды праздновавшие победу в родных стенах, не сильно горели желанием продлевать сезон. Встретив серьезное сопротивление со стороны подопечных Александра Попкова в первой четверти, игра была сделана во второй - ОЗАА выиграл ее 21:10 и в дальнейшем не позволял сопернику сократить отрыв. Финальная сирена зафиксировала победу команды Николая Бузлякова 67:57. Самый результативный в составе победителей - Георгий Кондрусевич. В его активе 13 очков, 12 - у горожанина Александра Осиповича.