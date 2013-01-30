В Беларуси выбраны лучшие дизайн-проекты реконктрукции стадиона «Динамо»

Новости Беларуси. Новый имидж для легенды. Победители конкурса дизайн-проектов реконструкции стадиона «Динамо» определены в Беларуси. За это почетное звание соревновались два десятка архитекторов, в том числе от зарубежных компаний.

Конкурс стартовал в ноябре прошлого года. Обновленная спортивная арена будет соответствовать всем требованиям футбольных европейских стандартов FIFA и UEFA.

По регламенту ассоциации стадион получит сертификат «4 звезды». На территории стадиона также разместят спортивно-развлекательный комплекс с ночными клубами, спа-салонами и кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Определены три победителя и дальше там будет вестись работа Комитета архитектуры среди этих трех победителей. Первое место занята одна немецкая компания. И белорусские две компании – это творческая мастерская архитектора Школьникова и авторский коллектив Авсюкевич и Собецкая, которые принимали участие в этом конкурсе.