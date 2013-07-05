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Продажа билетов на чемпионат мира по хоккею в Минске начнется в сентябре

05 июля 2013 05:41
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Новости Беларуси. Продажа билетов на чемпионат мира в Минске начнется уже в сентябре. Опубликована билетная программа предстоящего мирового первенства. Согласно ей, на «Минск-Арене» вместимостью 15 тысяч зрителей состоятся 28 матчей предварительного этапа, по две четвертьфинальные и полуфинальные встречи, матч за 3 место и финал.

«Чижовка-Арена» примет 28 игр предварительного раунда и два четвертьфинала.

Цена билетов на отдельные матчи будет зависеть от рейтинга команд-участниц и времени начала матча. Планируемая стоимость входа на Игры предварительного раунда составит от 6 до 50 евро, финального – от 25 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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