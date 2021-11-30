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Привезли из Польши золото. Белорусы выиграли турнир по стрельбе из пневматического пистолета

30 ноября 2021 21:27
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Новости Беларуси. Белорусские стрелки Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди – победители престижного турнира в Польше в категории «микст», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Привезли из Польши золото. Белорусы выиграли турнир по стрельбе из пневматического пистолета -1

Наша пара не оставила шансов никому в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Вторая медаль белорусов, тоже наивысшей пробы, принадлежит юниору Александру Петрову, который отличился в пневматике.  

Привезли из Польши золото. Белорусы выиграли турнир по стрельбе из пневматического пистолета -4

Пополнили копилку наград белорусов серебром, точнее, двумя, Владислав Оганезов среди взрослых и Иван Казак в турнире подрастающего поколения.  

# Стрельба # Виктория Чайка # Абдул-Азиз Курди # Александр Петров # Владислав Оганезов # Иван Казак # Фотофакт

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