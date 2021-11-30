Привезли из Польши золото. Белорусы выиграли турнир по стрельбе из пневматического пистолета

Новости Беларуси. Белорусские стрелки Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди – победители престижного турнира в Польше в категории «микст», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша пара не оставила шансов никому в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Вторая медаль белорусов, тоже наивысшей пробы, принадлежит юниору Александру Петрову, который отличился в пневматике.