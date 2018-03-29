Прямой эфир

«Огромные претензии к нападающему». Захаров – о матче «Юность-Минск» с «Неманом»

29 марта 2018 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три заброшенные шайбы и 62 минуты штрафа. В Гродно прошел первый матч финальной серии плей-офф Чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Огромные претензии к нападающему». Захаров – о матче «Юность-Минск» с «Неманом»-1

Как и ожидалось, «Неман» и «Юность» выдали жаркий и бекомпромиссный поединок. В первом периоде команды обменялись шайбами. Открыл счет легионер гродненцев Пасют, восстановил паритет Когалев.

Незадолго до конца второй 20-минутки Степанов вновь вывел «Неман» вперед. Ну а третий период команды превратили в выяснение отношений. Особенно эпичной вышла стычка вратарей – Труса и Мильчакова. А победа в матче досталась «Неману» – 2:1. Следующая игра серии пройдет сегодня, 29 марта, в Гродно.

«Огромные претензии к нападающему». Захаров – о матче «Юность-Минск» с «Неманом»-4

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Огромные претензии к нападающему. С одним забитым голом мы ничего не выиграем. К сожалению, не получилось.

«Огромные претензии к нападающему». Захаров – о матче «Юность-Минск» с «Неманом»-7

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Порадовало то, что хорошо сыграли в обороне в тех моментах, когда «Юность» очень активно атаковала.

«Огромные претензии к нападающему». Захаров – о матче «Юность-Минск» с «Неманом»-10

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт # Сергей Пушков

Другие новости рубрики

Все новости
Минская команда «Партизан» о победе в финале «Золотой шайбы»: «В конце игры мы собрались и выиграли»
29 марта 2018 07:20

Минская команда «Партизан» о победе в финале «Золотой шайбы»: «В конце игры мы собрались и выиграли»

Громкое футбольное поражение аргентинцев в матче со сборной Испании
28 марта 2018 21:00

Громкое футбольное поражение аргентинцев в матче со сборной Испании

«Кикбоксинг изменился и идёт к Олимпиаде». Чемпионат Беларуси по кикбоксингу стартовал в Минске
28 марта 2018 09:58

«Кикбоксинг изменился и идёт к Олимпиаде». Чемпионат Беларуси по кикбоксингу стартовал в Минске