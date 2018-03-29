«Огромные претензии к нападающему». Захаров – о матче «Юность-Минск» с «Неманом»

Новости Беларуси. Три заброшенные шайбы и 62 минуты штрафа. В Гродно прошел первый матч финальной серии плей-офф Чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и ожидалось, «Неман» и «Юность» выдали жаркий и бекомпромиссный поединок. В первом периоде команды обменялись шайбами. Открыл счет легионер гродненцев Пасют, восстановил паритет Когалев. Незадолго до конца второй 20-минутки Степанов вновь вывел «Неман» вперед. Ну а третий период команды превратили в выяснение отношений. Особенно эпичной вышла стычка вратарей – Труса и Мильчакова. А победа в матче досталась «Неману» – 2:1. Следующая игра серии пройдет сегодня, 29 марта, в Гродно.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Огромные претензии к нападающему. С одним забитым голом мы ничего не выиграем. К сожалению, не получилось.