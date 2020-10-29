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«Присутствует командный дух». Как проходит теннисный турнир среди ребят до 12 лет «Золотая ракетка»?

29 октября 2020 21:38
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Новости Беларуси. Вышли на финишную прямую. Определились участники финала командного турнира по теннису «Золотая ракетка». За четыре путевки в финал сражались восемь команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В итоге в большом финале сыграют команды из Гродно, Могилева и два коллектива из Минска.

«Присутствует командный дух». Как проходит теннисный турнир среди ребят до 12 лет «Золотая ракетка»?-1

«Присутствует командный дух». Как проходит теннисный турнир среди ребят до 12 лет «Золотая ракетка»?-3

Напомним, в турнире «Золотая ракетка» участвуют ребята, чей возраст не превышает 12 лет. Состязания проходят по круговой системе в формате домашних и гостевых матчей. Такой подход позволяет юным спортсменам на себе почувствовать все трудности и прелести образа жизни настоящего теннисиста. Кроме того, для многих участников старт является уникальным, поскольку ребята учатся выступать не только за себя, но и за команду.

«Присутствует командный дух». Как проходит теннисный турнир среди ребят до 12 лет «Золотая ракетка»?-6

Владимир Кадобин, участник турнира:
Турнир нравится. Можно попробовать играть в команде. Присутствует командный дух, желание, чтобы члены команды победили.

«Золотая ракетка» – это еще и честь своей школы. Играешь за честь своей школы и за команду.

«Присутствует командный дух». Как проходит теннисный турнир среди ребят до 12 лет «Золотая ракетка»?-9

«Присутствует командный дух». Как проходит теннисный турнир среди ребят до 12 лет «Золотая ракетка»?-11

Большой финал состоится в декабре в Минске. Команде-победителю достанется переходящий трофей. Напомним, в 2019 году обладателями кубка стали теннисисты из Ракова.

# Теннис # Владимир Кадобин # Фотофакт

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