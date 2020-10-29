«Присутствует командный дух». Как проходит теннисный турнир среди ребят до 12 лет «Золотая ракетка»?

Новости Беларуси. Вышли на финишную прямую. Определились участники финала командного турнира по теннису «Золотая ракетка». За четыре путевки в финал сражались восемь команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В итоге в большом финале сыграют команды из Гродно, Могилева и два коллектива из Минска.

Напомним, в турнире «Золотая ракетка» участвуют ребята, чей возраст не превышает 12 лет. Состязания проходят по круговой системе в формате домашних и гостевых матчей. Такой подход позволяет юным спортсменам на себе почувствовать все трудности и прелести образа жизни настоящего теннисиста. Кроме того, для многих участников старт является уникальным, поскольку ребята учатся выступать не только за себя, но и за команду.

Владимир Кадобин, участник турнира:

Турнир нравится. Можно попробовать играть в команде. Присутствует командный дух, желание, чтобы члены команды победили. «Золотая ракетка» – это еще и честь своей школы. Играешь за честь своей школы и за команду.